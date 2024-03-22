Европейский Совет просит усилить санкции против РФ: что предлагается

В итоговом заявлении Евросовета по Украине отмечается, что новый пакет ограничений призывает к дальнейшим шагам, направленным на ослабление способности России продолжать вести агрессивную войну, в частности путем усиления санкций.

"Полная и эффективная имплементация санкций является чрезвычайно важной. Евросовет просит Совет и Комиссию улучшить обмен информацией, усилить имплементацию, активизировать действия ЕС и государств-членов с третьими странами и закрыть все лазейки как внутри, так и за пределами Союза", - говорится в документе.

Под лазейками имеются в виду меры для предотвращения обхода санкций через третьи страны и обеспечения их соблюдения, в частности в отношении дочерних предприятий компаний ЕС за рубежом.

В заявлении также отмечается, что доступ России к чувствительным товарам и технологиям, имеющим важное значение для ведения боевых действий, должен быть максимально ограничен, в том числе путем нацеливания на субъектов в третьих странах, которые делают возможным такой обход.

Кроме того, Европейский Совет призывает Верховного представителя и Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

21-22 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Европейского Союза. В ходе встречи обсуждается продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, в частности ситуация на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, международных отношений, миграции и сельского хозяйства.