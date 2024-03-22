Европейский Совет просит усилить санкции против РФ: что предлагается

Европейский Совет призывает усилить санкции против Российской Федерации за вторжение в Украину. В частности, предлагается разработать новый комплекс мер, который не позволит агрессору обходить санкции через третьи страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х пресс-секретаря президента Европейского Совета Шарля Мишеля Екатерину Кесиндж.
В итоговом заявлении Евросовета по Украине отмечается, что новый пакет ограничений призывает к дальнейшим шагам, направленным на ослабление способности России продолжать вести агрессивную войну, в частности путем усиления санкций.
"Полная и эффективная имплементация санкций является чрезвычайно важной. Евросовет просит Совет и Комиссию улучшить обмен информацией, усилить имплементацию, активизировать действия ЕС и государств-членов с третьими странами и закрыть все лазейки как внутри, так и за пределами Союза", - говорится в документе.
Под лазейками имеются в виду меры для предотвращения обхода санкций через третьи страны и обеспечения их соблюдения, в частности в отношении дочерних предприятий компаний ЕС за рубежом.
В заявлении также отмечается, что доступ России к чувствительным товарам и технологиям, имеющим важное значение для ведения боевых действий, должен быть максимально ограничен, в том числе путем нацеливания на субъектов в третьих странах, которые делают возможным такой обход.
Кроме того, Европейский Совет призывает Верховного представителя и Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана.
21-22 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Европейского Союза. В ходе встречи обсуждается продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, в частности ситуация на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, международных отношений, миграции и сельского хозяйства.
С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз регулярно вводит санкции против России за агрессивную войну против Украины. Ограничения вводятся против российских чиновников, олигархов, секторов экономики, компаний и оборонных предприятий агрессора.
23 февраля 2024 года ЕС принял уже 13-й пакет санкций против России. Европейский Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал усилить санкции против России. По его словам, аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми Россия обстреливает Украину, содержат десятки иностранных деталей.
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Беларуси.
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