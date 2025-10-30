Европейская интеграция энергорынка нуждается в отказе от прайс-кепов, - эксперт

Текущая модель регулирования цен на электроэнергию через прайс-кепы должна быть пересмотрена, потому что это требование европейской интеграции энергетического рынка.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил Адриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ "Украинского института будущего".
"Здесь вопрос я бы это разделял, потому что если мы говорим в контексте импорта, то летом регулятор принимал решения для того, чтобы обеспечить нужные объемы импорта и предотвратить отключения", - подчеркнул эксперт.
Как он отметил, сейчас ценовая конъюнктура кажется такой, что прайс-кепы пока не мешают коммерческому импорту.
"Но здесь дело совсем в другом. Дело в том, что мы обязаны имплементировать европейскую модель рынка. И это предполагает, в частности, отказ от прайс-кепов", - говорит Андриан Прокип.
По его словам, интеграция украинского и европейского рынков электроэнергии невозможна без введения общих правил регулирования.
"И это объединение не произойдет, пока мы не введем регулирование таких, которые в Европе. Это предполагает отмену прайс-кепов", - подчеркнул эксперт.
Таким образом, по мнению Адриана Прокипа, пересмотр прайс-кепов и постепенный переход к европейской модели рынка - не просто техническая реформа, а ключевое условие энергетической интеграции.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине нуждается в дальнейших изменениях и приближении к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.