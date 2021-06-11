У Європі заявили, що підвищення податків в Україні ускладнить економічну ситуацію

Україні необхідно пройти шлях не популізму, а реальних змін. Але непродумане оподаткування може не тільки спустошити казну і відлякати інвесторів, але і зіграти на руку Росії.

"На зміну боротьбі з корупцією приходить боротьба з великим і середнім бізнесом, паритетне оподаткування замінюється посиленням податкового навантаження, судова система, як зазначила ПАРЄ, замінюється рішеннями апарату президента і ще пари чиновників. Кошти заходу, виділені на боротьбу з COVID-19, як і раніше використовуються не за призначенням з присмаком корупції. І все це відбувається в країні, яка дає відсіч агресору на її східному кордоні", - сказано в статті.

За оцінкою видання, інвесторам в Україні доводиться настільки складно в цих умовах, що вони змушені згортати проекти й залишати країну. А тим часом законопроект №5600 може перетворити Україну на Податкового рекордсмена.

"Можна згадати випадок з TIU, канадською компанією з виробництва зеленої енергії. Керівництво TIU інвестувало понад $65 млн в Україну, побудувавши чотири електростанції на сонячній енергії, перш ніж вона стала жертвою рейдерської атаки. Кульмінацією дії уряду щодо введення масових обмежень для бізнесу стала податкова реформа, яку український парламент готується прийняти. Якщо податковий закон, представлений до місцевого парламенту минулого тижня, буде прийнятий, комбіноване оподаткування підприємств може бути найвищим у світі", - заявило видання.

Таке непродумане оподаткування тільки спустошить казну, що зіграє на руку Росії, впевнені автори матеріалу.

"Чи розуміють це в Україні ті, хто звертається за допомогою до заходу? По ідеї, вони повинні перш за все допомогти собі. Тому що економіка, ослаблена бойовими діями, стане ще слабшою. Зусиллями українських чиновників інтеграція української та європейської економік буде зведена до нуля. Очевидно, що ЄС уважно оцінює досягнення та рішення своїх потенційних членів у зміцненні їх власної економіки, скороченні безробіття, підвищенні прозорості та стабільності в оподаткуванні, захисті місцевих та іноземних інвесторів, а також робить кроки проти корупції. Поки Захід спостерігає, як Україна рухається в протилежному напрямку, а ми б вважали за краще побачити якісь реальні і законні кроки по декриміналізації українського суспільства і його чиновників", - резюмує видання.