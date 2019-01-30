У Європі через снігопади затримують авіарейси

Польоти затримуються в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі

Из-за усиления снегопадов в Европе задерживается ряд авиарейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Как отмечается, рейсы задерживают в аэропортах Манчестера (Великобритания), Парижа (Франция), Лиле (Франция) и Брюссель (Бельгия).

"Из-за снегопадов задерживаются полеты в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в сообщении.

В частности, авиакомпания Vueling Airlines сообщила в Twitter, что некоторые рейсы могут быть изменены или отменены.

"Учитывая неблагоприятные погодные условия в Европе, некоторые из наших полетов могут быть нарушены. Пожалуйста, проверьте статус рейса", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту немецкого Мюнхена из-за сильного снегопада отменили 120 авиарейсов. Еще около 140 рейсов были задержаны.

Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" ранее предупреждали о возможных задержках рейсов из-за ухудшение погодных условий.