У Європі через снігопади затримують авіарейси

Польоти затримуються в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі
Из-за усиления снегопадов в Европе задерживается ряд авиарейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).
Как отмечается, рейсы задерживают в аэропортах Манчестера (Великобритания), Парижа (Франция), Лиле (Франция) и Брюссель (Бельгия).
"Из-за снегопадов задерживаются полеты в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в сообщении.
В частности, авиакомпания Vueling Airlines сообщила в Twitter, что некоторые рейсы могут быть изменены или отменены.
"Учитывая неблагоприятные погодные условия в Европе, некоторые из наших полетов могут быть нарушены. Пожалуйста, проверьте статус рейса", - говорится в сообщении.
Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" ранее предупреждали о возможных задержках рейсов из-за ухудшение погодных условий.