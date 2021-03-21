Європою прокотилася хвиля карантинних протестів
Поліція затримала на протестах в Лондоні 33 осіб. Демонстранти вимагали скасування коронавірусних обмежень. Також протести проти карантину пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах.
Про це повідомляє Reuters.
На акції у Лондоні зібралися близько 10 тисяч осіб. Протестувальники тримали плакати "Припиніть руйнувати життя наших дітей", "Фальшива пандемія" та інші. Більшість затримань пов'язано з порушенням коронавірусних обмежень. За це людям загрожують штрафи або арешти.
У швейцарському місті Лісталь в акції взяли участь понад 5 тисяч осіб, за оцінкою поліції. Акція була узгоджена з владою.
Wasserwerfer - und Pfeffersprayeinsatz jetzt am Altmarkt. #ks2003 pic.twitter.com/lZrx5Bh2AW— julius geiler (@glr_berlin) March 20, 2021
У Варшаві на акції відбулися зіткнення з поліцією. На протести вийшли кілька сотень людей. Два співробітники правоохоронних органів були госпіталізовані.
Офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант 19 березня констатувала початок третьої хвилі коронавірусу в Європі.
Нагадаємо, раніше в нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети, кінну поліцію і службових собак.