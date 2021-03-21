По Европе прокатилась волна карантинных протестов
Полиция задержала на протестах в Лондоне 33 человек. Демонстранты требовали отмены коронавирусных ограничений. Также протесты против карантина прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах.
Об этом сообщает Reuters.
На акции в Лондоне собрались около 10 тысяч человек. Протестующие держали плакаты "Прекратите разрушать жизнь наших детей", "Фальшивая пандемия" и другие. Большинство задержаний связано с нарушением коронавирусных ограничений. За это людям грозят штрафы или аресты.
В швейцарском городе Листаль в акции приняли участие больше 5 тысяч человек, по оценке полиции. Акция была согласована с властями.
Wasserwerfer- und Pfeffersprayeinsatz jetzt am Altmarkt. #ks2003 pic.twitter.com/lZrx5Bh2AW— julius geiler (@glr_berlin) March 20, 2021
В Варшаве на акции прошли столкновения с полицией. На протесты вышли несколько сотен человек. Два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.
Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 19 марта констатировала начало третьей волны коронавируса в Европе. Власти призывают ускорить вакцинацию.
Напомним, ранее в нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конную полицию и служебных собак.