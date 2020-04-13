У Європі стався рекордний обвал цін на електрику

У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію стали від'ємними. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.

За даними європейської біржі, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії, так як і в східноєвропейських країнах, 13 квітня буде від'ємною.

Зокрема, від'ємні ціни в Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.

Разом з тим, за даними ДП "Оператор ринку", в Україні середньозважені ціни "ринку на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становили 1218 грн за мВт-год та 776 грн мВт-год.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому.

Разом з тим, генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що сезон закачування в підземні сховища газу (ПСГ) вже почався і на наступний сезон 2020-2021 років Україні необхідно закачати 2-3 млрд кубометрів.