У Європі позитивно оцінили приватизацію "Більшовика"

Результати аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод", ПКМЗ) свідчать про успішний старт реалізації президентської програми "Велика приватизація" і посилають європейським інвесторам позитивний сигнал.

Про це повідомляє австрійський фінансовий портал BÖRSE ONLINE Express з посиланням на APA .

Як зазначає видання, успіхи приватизаційних процесів в Україні змінюють імідж і привабливість держави та об'єктів приватизації в очах європейських інвесторів.

"Президент України Володимир Зеленський запустив велику програму приватизації, яка містить загальний пакет з 3000 компаній. Ці державні підприємства є пережитком радянських часів. Обладнання в основному застаріло. Крім того, багато виробничих підприємств більше не працюють. Цікаві позиції в списку "великої приватизації" і для австрійських інвесторів. Австрія вже зараз є одним з найактивніших інвесторів на українському ринку. Вкладений австрійський капітал становить 600 млн євро", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що перевагами українських державних підприємств є їх розташування в Києві і великих містах.

"Завод "Більшовик" нещодавно був проданий з аукціону. Це старе підприємство з виробництва зброї 19 століття. Цінним його робить площа в 35 гектарів землі в центрі столиці Києва, яка обійшлася покупцеві в 50 млн євро. Новим власником заводу "Більшовик" в центрі столиці Києва є український консорціум інвесторів, який вже реалізував інші проекти технологічного парку, в тому числі першу в Україні "Силіконову долину". На місце напівзруйнованого заводу прийде інноваційна інфраструктура з великим комфортом для жителів міста", - пише видання.

У матеріалі також наголошується, що український ринок нерухомості інтенсивно розвивається і інвестиції в нього можуть бути перспективними.

"Український уряд переконаний, що для австрійських інвесторів відкриваються великі можливості завдяки привабливим земельним ділянкам у великих містах України. Ці активи з можливостями розвитку можна придбати відносно вигідно. Український ринок нерухомості є одним з найбільш швидкозростаючих в Європі", — відзначили автори статті.

Нагадаємо, аукціон з продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ "Дженерал Комерс". В консорціум покупців увійшли Олексій Баранов, власник компанії a Development, і компанія UDP під управлінням Андрія Іванова.