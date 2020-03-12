У Європі залишилася лише одна країна без випадків коронавірусу

У Європі станом на 12 березня лише в одній країні не було виявлено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Як свідчать дані центру, наразі без жодного випадку коронавірусу залишається Чорногорія. Наразі у світі зафіксовано 126 392 випадки коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NBA тимчасово зупинила ігровий сезон через виявлення коронавірусу у гравця команди Utah Jazz Руді Гобера. Хворобу було підтверджено перед початком матчу Oklahoma City Thunder та Utah Jazz.

Також РБК-Україна писало, що у Греці зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Хворого чоловіка госпіталізували в Університетську лікарню Патри в західній Греції 2 березня. Вже 10 березня його стан став критичним, в результаті чоловік помер від поліорганної недостатності.

Загалом, на ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Понад 68 тисяч осіб одужали, ще 4,6 тисячі померли від небезпечної інфекції.