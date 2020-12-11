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ЄС зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент

Автор: РБК-Україна

Європейський союз зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент протягом години після того, як він буде позначений. Інакше їх чекають штрафи - відповідно до нової угоди, досягнутої 10 грудня Європейським парламентом, країнами Євросоюзу та Європейською комісією.

Про це повідомляє DPA International.

"З часів терактів в Парижі ми ставили безпеку європейців на чільне місце порядку денного ЄС. Для захисту наших кордонів і запобігання тероризму. Тепер ми додали ще один шматок до головоломки: вимкніть терористичний контент!", - сказано в повідомленні "Європейської народної партії" в її акаунті в Twitter.

Джерела в ЄС повідомили DPA, що в разі систематичних порушень компанії можуть бути оштрафовані на кілька відсотків від їх річного обороту.

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Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС. Норма буде застосовуватися до всіх компаній, які надають інтернет-послуги, незалежно від того, чи перебувають вони в Євросоюзі.

Ці плани ще мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом.

Нагадаємо, суд столичного округу Колумбія заборонив владі США вживати заходів щодо обмеження роботи програми TikTok. Заборона діє на час розгляду питання в суді.

РБК-Україна писало, що Facebook оголосила про заборону будь-якого контенту, який заперечує або спотворює Голокост.

Прогноз погоди
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