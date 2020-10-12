Facebook заборонить контент, який спотворює або заперечує Голокост

Фото: Facebook (fb freepik)

Американська компанія Facebook оголосила, що заборонить будь-який контент, який заперечує або спотворює Голокост. Ряд кроків у цьому напрямку вже були зроблені в серпні.

Про це пише Reuters.

Також починаючи з кінця цього року Facebook буде направляти людей, які шукають терміни, пов'язані з Голокостом або його запереченням, на достовірну інформацію поза соціальною мережею. Компанія заявила, що її впровадження нової політики “не відбудеться відразу".

При цьому в серпні Facebook вже заборонив деякі антисемітські теорії змови та стереотипи.

У блозі компанія послалася на недавнє опитування, яке показало, що майже чверть дорослих у США у віці 18-39 років заявили, що вони вважають Голокост міфом, що він був перебільшений, або вони не були впевнені в його правдивості.

Зазначається, що в Facebook прийняли таке рішення через два роки після того, як головний виконавчий директор Марк Цукерберг заявив в інтерв'ю технологічному сайту Recode, що, хоча він вважає заперечення Голокосту глибоко образливим, він не вважає, що Facebook має видаляти контент.

"Я боровся з напругою між недоліком свободи вираження думок і шкодою, яку спричиняє применшення або запереченням жаху Голокосту. Моє власне мислення еволюціонувало, оскільки я бачив дані, що показують зростання антисемітських настроїв", - написав Цукерберг на своїй публікації в Facebook в понеділок.

Нагадаємо, раніше Facebook видалив три мережі акаунтів з Російської Федерації, пов'язаних з фейками.

Також РБК-Україна писало, що Facebook об'єднав чати Instagram і Messenger.