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Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok

США, Вівторок 08 грудня 2020 06:55
Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok
Фото: TikTok (pexels)
Автор: Даша Харченко

Суд столичного округу Колумбія заборонив владі США вживати заходів щодо обмеження роботи програми TikTok. Заборона діє на час розгляду питання в суді.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше аналогічну заборону виніс федеральний суд Східного округу штату Пенсільванія.

Нагадаємо, влада США відстрочила блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Заборона на використання програми попередньо повинна була набути чинності 4 грудня.

РБК-Україна писало, що у вересні Дональд Трамп підписав заборону на скачування програми TikTok в США. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток – WeChat.

Тоді представник Міністерства торгівлі США розповів, що відомство не буде забороняти додаткові технічні транзакції для TikTok до 12 листопада. Це дало компанії додатковий час на завершення переговорів по бізнесу в США.

Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайській соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.

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