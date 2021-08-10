На Італію насувається антициклон "Люцифер", який принесе спеку до +48

На Італію насувається антициклон "Люцифер", який утворився над пустелею Сахара в Африці. Антициклон принесе в регіони Італії спеку до +48 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA .

Через антициклон цей тиждень в Італії має стати найспекотнішим у цьому році. Спека створить надзвичайну пожежну небезпеку по всій Італії.

Влада країни вже попередила італійців про небезпеку утворення лісових пожеж. Останніми тижнями лісові пожежі наробили лиха у багатьох регіонах, але найбільше постраждали Сардинія, Сицилія та Абруццо.

Сьогодні у "червоній" зоні небезпеки перебувають чотири міста, завтра їх буде вже вісім, а у четвер "червоними" стануть вже 10 міст. У "червоній" зоні, як очікується, будуть Барі, Кампобассо, Рієті, Рим, Болонья, Фрозіноне, Латина, Палермо, Перуджа та Трієст.