У Європі є країни, які бояться Росії, - Сибіга

У Європі є країни, які бояться Росію, тому українській владі необхідно знаходити відповідні аргументи, щоб домогтися постачання зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"У тому числі на європейському континенті є такі країни, тому це теж велике мистецтво знайти відповідні аргументи. Тому особисто і президент ангажується на своєму рівні, щоб там, де потрібно, крига скресла, щоб це швидше доставлялося до нас, знаходити ту формулу, яка дозволяє приймати правильні для нас рішення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав країни ЄС, для яких поставки зброї Україні досі табу.

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