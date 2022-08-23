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У Європі є країни, які бояться Росії, - Сибіга

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 10:45
У Європі є країни, які бояться Росії, - Сибіга Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

У Європі є країни, які бояться Росію, тому українській владі необхідно знаходити відповідні аргументи, щоб домогтися постачання зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"У тому числі на європейському континенті є такі країни, тому це теж велике мистецтво знайти відповідні аргументи. Тому особисто і президент ангажується на своєму рівні, щоб там, де потрібно, крига скресла, щоб це швидше доставлялося до нас, знаходити ту формулу, яка дозволяє приймати правильні для нас рішення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав країни ЄС, для яких поставки зброї Україні досі табу.

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