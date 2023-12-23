В Европарламенте призвали Запад приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине

"У Украины заканчиваются силы. А еще у нее заканчивается оборудование и оружие. А у России их тоже не так много. Но сейчас им удается собраться с силами для этого рождественского наступления. Вы можете видеть, как это происходит. У российского диктатора Владимира Путина часто есть привычка портить Рождество", - заявил он.

Террас отметил, что, поскольку Россия сейчас очень значительно усилила военное давление на Украину, впереди две очень важные недели.

"Вы видите, что они продвигаются вперед в разных местах. Так что это очень важно", - сказал он.

"Я считаю, что политические круги понимают, что Украине необходима военная поддержка. Если фронт развалится, и россияне смогут что-то отвоевать, это будет плохим сигналом для всего мира. Что, по сути, самый сильный военный альянс в мире вместе со своими единомышленниками по всему миру не может противостоять автократическим государствам. Я не думаю, что дело зайдет так далеко, но угроза, конечно, существует, и именно поэтому мы должны взять на себя все обязательства", - сказал Террас.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.