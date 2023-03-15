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В Европарламенте призвали запретить Беларуси участвовать в турнирах УЕФА, - Politico

Фото: в Европарламенте призвали запретить Беларуси участвовать в турнирах УЕФА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 100 депутатов Европарламента обратились в письме к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом запретить участие сборной Беларуси в международных турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Сам факт участия сборной Беларуси в чемпионате УЕФА позже будет использован Лукашенко (диктатором Александром Лукашенко - ред.) и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его положительно воспринимает международное сообщество. Это было бы оскорблением для жертв российской агрессии в Украине и для всех белорусов, вынужденных бежать с родины, а также для тех, кто остался в Беларуси и теперь должен жить в страхе", - приводит текст письма издание.

В частности, евродепутаты хотят, чтобы Беларусь не допускали к участию в отборе на Евро-2024.

Против страны уже введены ограничения, в рамках которых она не может проводить международные игры и ее клубы не могут играть против украинских на еврокубках. Но, при этом, сборной Беларуси и местным командам разрешают участвовать в международных соревнованиях.

В письме подчеркивается, что такие ограничения являются "неадекватными", поскольку они не "отображают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека".

Стоит заметить, что в рамках отбора на Евро-2024 сборная Беларуси должна сыграть со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Британия призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет участия россиян и белорусов в соревнованиях.

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