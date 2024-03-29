В Европарламенте призвали расследовать возможный подкуп депутатов Россией

Президент либеральной группы Renew Валери Хайер в ЕП в своем письме призвала к "срочным дебатам" в парламенте по этому поводу.

Они должны пройти на следующем пленарном заседании 10 апреля в Брюсселе.

"Если действующие члены Европарламента или кандидаты на будущих европейских выборах брали деньги от российского правительства или их доверенных лиц или были коррумпированы ими, они должны быть уличены", - отмечает Хейер.

Голландский евродепутат от "зеленых" Бас Эйкхаут также призвал к расследованию кандидатов, баллотирующихся на выборах в ЕП.

"Европейские выборы через 10 недель. Мы должны быть уверены, что ни один из кандидатов на этих выборах не оплачивается россиянами", - говорится в его заявлении.

Между тем, две крупнейшие политические группы в парламенте, Европейская народная партия и Социалисты и демократы, почти не прокомментировали обвинения относительно российского влияния.

Что предшествовало

Накануне премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Представитель бельгийского премьера рассказал журналистам, что это было сказано в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". Посредством него также распространялась русская пропаганда.

Так, 27 марта Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа, предателя Виктора Медведчука. Причиной стала злонамеренная деятельность кума российского диктатора Владимира Путина, которая была связана с компанией "Голос Европы", занимающейся пророссийской пропагандой.

Также чешская служба безопасности сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

Добавим, что 28 марта польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ, которые, в частности, дискредитировали Украину.