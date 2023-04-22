В Европарламенте считают, что ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая

Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Европейской народной партии" Манфреда Вебера, которое приводит Der Spiegel.
"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.
Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.
"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.
Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.
Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.
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