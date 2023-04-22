В Европарламенте считают, что ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.

Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.

Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.