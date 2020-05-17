У Європарламенті заявили про масштабний витік даних

Дані 1,2 тисячі співробітників і членів Європарламенту потрапили у відкритий доступ. "Масштабний витік даних" торкнувся також 15 тисяч облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу.

Про це заявив віце-президент ЄП з політики в області IT Марсель Колайя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, у відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі.

Колайя не став називати політичні об'єднання, які зачепив витік, але Politico пише, що йдеться про найбільшу політичну фракцію в Європарламенті - Європейську народну партію (ЄНП).

Представник ЄНП Педро Лопес де Пабло підтвердив витік даних, в тому числі адрес електронної пошти і паролів, але назвав їх застарілими.

За його словами, ці дані використовувалися користувачами сайту в 2018 році на старому сайті ЄНП, а в 2019 році партія запустила новий сайт, сервери і актуальна база даних на якому не постраждали.

Яш Кадакія сказав, що виявив файли з конфіденційною інформацією через інтернет-портал, який є частиною домену сайту Європарламенту і використовується його посадовими особами.

За його словами, файли містили інформацію про тисячі людей і їхні зв'язки з політичними партіями та установами, в тому числі з Європолом, агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex та інших.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з ботів злив базу даних, в якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

За даними фактами розслідування почали в Нацполіції, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

В ДБР також повідомили, що до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.