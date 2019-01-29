В Європарламенті не бачать сенсу відновлювати переговори щодо угоди про Brexit

Вебер прогнозує поновлення переговорів по декількох пунктах

Глава группы Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Британии нет смысла добиваться пересмотра спорного пункта об ирландской границе в соглашении о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По его словам, соглашение, которое является на данном этапе переговоров, является "компромиссом между многими интересами".

"Если мы снова откроем один вопрос, то будут вновь открыты все вопросы. И, честно говоря, я не вижу в этом смысла", - заявил евродепутат.

Вебер также отметил, что "если сейчас есть односторонняя попытка возобновить переговоры по соглашению, то следствием будет повторное обсуждение не только "запасного плана по Северной Ирландии, но и вопрос Гибралтара, сколько денег Британия должна платить за выход, вопросы прав граждан".

Напомним, заместитель главного переговорщика ЕС Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.