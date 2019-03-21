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В Європарламенті наступного тижня відбудуться дебати по Криму

Новини » Політика    21.03.2019 - 17:51
В Європарламенті наступного тижня відбудуться дебати по Криму
Ілюстративне фото (European Union 2017 - European Parliament)

Дебати будуть присвячені п'ятій річниці анексії півострова Росією

У Європейському парламенті наступного тижня заплановані дебати, присвячені п'ятій річниці анексії Криму Російською Федерацією. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Петра Порошенка.

Він зазначив, що проведення дебатів стане результатів переговорів, які відбулися вчора ввечері в Брюсселі. 

"Важливий результат вчорашнього міні-саміту Україна-ЄС в Брюсселі - на наступному тижні в Європарламенті відбудуться пленарні дебати у зв‘язку з п’ятою річницею російської окупації Криму. Увесь світ ще раз почує, що Крим - це Україна!", - написав Порошенко.

В Європарламенті наступного тижня відбудуться дебати по Криму

Нагадаємо, вчора президент України Петро Порошенко провів в Брюсселі переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні.

Зокрема, Порошенко закликав Європейський союз продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного визволення територій України від російської окупації.

Крім того, учасники міні-саміту домовились прискорити запуск програми ЄС щодо соціально-економічної допомоги українському Приазов’ю.

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