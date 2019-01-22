У Європарламенті сказали, коли почнуть ратифікацію угоди про Brexit

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Початок даного процесу означатиме, що "перегляд вже досягнутої угоди стане неможливим"

Уже наступного тижня Європарламент планує запустити процедуру ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС, узгоджену раніше між Лондоном та Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters із посиланням на заяву депутата Європарламенту Данути Гебнер.

"Сподіваємося, що вже наприкінці січня ми в Європейському парламенті розпочнемо процедуру схвалення угоди про Brexit, щоб вона набула чинності", - заявила Гебнер.

Депутатка наголосила, що очікує передачу цієї угоди на розгляд законодавчого органу ЄС в середу-четвер, щоби завершення ратифікації відбулося до 29 березня - офіційної дати Brexit.

На думку ж Гі Вергофстадта, представника Європарламенту щодо Brexit, початок даного процесу означатиме, що "перегляд вже досягнутої угоди стане неможливим".

Нагадаємо, прем'єр-міністер Великої Британії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, презентувала у британському парламенті "План Б" щодо Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу.

Раныше повідомлялось, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть змогу уникнути невпорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією продовження переговорів із Євросоюзом. Водночас група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дасть змогу Британії виграти час.