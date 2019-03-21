У Європарламенті вважають неможливою відстрочку Brexit після 23 травня

Координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявив, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки виходу Британії з ЄС після 23 травня, коли в країнах ЄС почнуться вибори в Європарламент нового скликання. Про це повідомляє Вloomberg.

"Наша позиція однозначна: відкласти Brexit на період після 23 травня неможливо", - заявив він.

Він додав, що "прийшов час завершити всі ці переговори".

"Ми не хочемо, щоб у найближчі місяці, в найближчі роки, ми були зайняті питанням Brexit", - сказав координатор Європейського парламенту по Brexit.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

Додамо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Після цього агенство Reuters повідомило, що Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгостроковий перенесення цієї процедури. Джерела видання повідомили, що в Брюсселі мають намір рішуче виступити проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.