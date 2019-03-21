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У Європарламенті вважають неможливою відстрочку Brexit після 23 травня


Координатор Європейського парламенту по Brexit закликав завершити переговори

Координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявив, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки виходу Британії з ЄС після 23 травня, коли в країнах ЄС почнуться вибори в Європарламент нового скликання. Про це повідомляє Вloomberg.

"Наша позиція однозначна: відкласти Brexit на період після 23 травня неможливо", - заявив він.

Він додав, що "прийшов час завершити всі ці переговори".

"Ми не хочемо, щоб у найближчі місяці, в найближчі роки, ми були зайняті питанням Brexit", - сказав координатор Європейського парламенту по Brexit.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

Додамо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Після цього агенство Reuters повідомило, що Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгостроковий перенесення цієї процедури. Джерела видання повідомили, що в Брюсселі мають намір рішуче виступити проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.

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