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Туск назвав умову короткої відстрочки Brexit

Новини » Політика    20.03.2019 - 19:24
Туск назвав умову короткої відстрочки Brexit
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск заявив, що Британія отримає відстрочку в разі схвалення угоди про умови виходу з ЄС

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу. Про це повідомляє Sky News.

За словами Туска, питання про тривалість відстрочки залишається відкритим.

Нагадаємо, Тереза Мей повідомила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Після цього агенство Reuters повідомило, що Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгострокове перенесення цієї процедури. Джерела видання повідомили, що в Брюсселі мають намір рішуче виступити проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.

РБК-Україна писало, що минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуте з Брюсселем угоду.

 

ЄС виступає проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня, - Reuters Меркель пообіцяла до останнього боротися за врегульований Brexit
Новини України Дональд ТускЕвросоюзВеликобританияBrexit
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