У Європарламенті закликали надати автономію кримським татарам

Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Хармс переконана, що для цього не треба чекати деокупацію Криму

Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс заявила, що кримським татарам необхідно надати автономію вже зараз, не чекаючи деокупацію Криму. Про це вона сказала на на Міжнародному форумі "Окупований Крим: 5 років опору", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона заявила, що реалізація такого становища могла б стати "потужною зброєю" в боротьбі з президентом Росії Володимиром Путіним за долю кримськотатарського народу.

"Нам набагато більше потрібно робити для кримських татар. Я підтримую необхідність надати автономію кримським татарам вже зараз, незважаючи на те, що їх батьківщина окупована", - сказала Хармс.

Крім того, євродепутат підкреслила, що політика Росії спрямована не тільки проти України, але і всієї Європи.

"Мілітаризація Криму і Чорноморського регіону показала, що стратегія Путіна спрямована не тільки проти України, але і проти ЄС, НАТО і Заходу в цілому. А після ескалації в Азовському морі я б рекомендувала НАТО посилити свою присутність в регіоні" - додала вона.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві юстиції України вважають, що положення про Крим у Конституції України потребують змін.

Раніше Президент України Петро Порошенко погодився внести до парламенту проект змін до Конституції щодо Криму.