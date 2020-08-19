У Європарламенті побоюються іноземної військової інтервенції в Білорусь

Майбутнє Білорусі може бути визначене тільки її громадянами шляхом нормального демократичного процесу, який гарантуватиме їх свободи. Однак є всі підстави побоюватися іноземного вторгнення в Білорусь.

Про це заявив президент Європейського парламенту Давид Сассолі під час спеціальної відеоконференції лідерів ЄС щодо ситуації в Білорусі.

За словами Сассолі, метою Європейського союзу є підтримка заклику народу Білорусі до якомога швидшого проведення нових виборів та гарантування, що акти насильства та катувань будуть розслідувані та покарані.

"Ми європейці, єдині в стурбованості та тривозі. Я вважаю, що наш обов'язок - зробити все можливе для зупинки цього насильства та притягнення винуватців до відповідальності", - наголосив він.

Крім того, Сассолі від імені Європарламенту закликав Раду ЄС застосувати санкції для покарання серйозних порушень прав людини, які мали місце під час протестів у Білорусі.

"Ці санкції можуть включати замороження активів тих, хто зловживає своєю владою і порушує основні свободи", - додав глава ЄП.

Сассолі зазначив, що єдиний життєздатний спосіб мирного вирішення ситуації в Білорусі - це діалог з участю всіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив, що на території країни перебувають іноземні військові.

При цьому Лукашенко домовився з Путіним про надання допомоги з забезпечення безпеки в Білорусі.