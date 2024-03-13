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Если Ереван захочет статус кандидата. ЕП предложил трансформировать отношения с Арменией

Фото: Европарламент предложил рассмотреть статус кандидата на вступление в ЕС для Армении (flickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Европарламент принял резолюцию, в которой предложил рассмотреть трансформацию отношений с Арменией в случае, если она захочет получить статус кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

За принятие резолюции проголосовали 504 депутата Европарламента, 4 - против, а еще 32 - воздержались.

"Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", - сказано в документе. 

При этом Европарламент призвал органы ЕС поддержать Армению, чтобы расширить ее сотрудничество с блоком. 

Накал между Арменией и Россией

Напомним, отношения между Арменией и Россией ухудшились после того, как Азербайджану удалось взять под свой контроль Нагорный Карабах. 

При этом Ереван укрепляет свои отношения со странами Запада и Евросоюзом. 

Сегодня, 13 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что его страна рассматривает возможность вступления в Евросоюз. Он отмечал, что у народа Армении есть европейские стремления.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян допустил, что его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности и назвал условие

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