Европарламент призвал начать переговоры о членстве Молдовы в ЕС в этом году

В документе, который утвердили евродепутаты, сказано, что Молдова продолжает сталкиваться с российским давлением и попытками Кремля дестабилизировать проевропейское правительство страны.

При этом Европарламент подтверждает поддержку членства Молдовы в Евросоюзе и признает прогресс правительства в вопросе реформ.

"Они (евродепутаты - ред.) призывают начать переговоры о присоединении к ЕС к концу 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимых для начала переговоров", - сказано в резолюции.

Также в документе содержится призыв к ЕС и государствам-членам блока немедленно ввести санкции против тех, кто замешан в попытках дестабилизации Молдовы. В частности, это молдавский олигарх и глава пророссийской партии Илан Шор и бывший депутат Владимир Плахотонюк. Их также призвали экстрадировать в Молдову в случае задержания.

"За" принятие резолюции проголосовали 555 депутатов, "против" - 49, воздержались - 26.