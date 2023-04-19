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Европарламент призвал начать переговоры о членстве Молдовы в ЕС в этом году

Фото: Европарламент призвал начать переговоры о членстве Молдовы в ЕС в этом году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европарламент принял резолюцию с призывом начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе уже в этом году. Но есть условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В документе, который утвердили евродепутаты, сказано, что Молдова продолжает сталкиваться с российским давлением и попытками Кремля дестабилизировать проевропейское правительство страны.

При этом Европарламент подтверждает поддержку членства Молдовы в Евросоюзе и признает прогресс правительства в вопросе реформ.

"Они (евродепутаты - ред.) призывают начать переговоры о присоединении к ЕС к концу 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимых для начала переговоров", - сказано в резолюции.

Также в документе содержится призыв к ЕС и государствам-членам блока немедленно ввести санкции против тех, кто замешан в попытках дестабилизации Молдовы. В частности, это молдавский олигарх и глава пророссийской партии Илан Шор и бывший депутат Владимир Плахотонюк. Их также призвали экстрадировать в Молдову в случае задержания.

"За" принятие резолюции проголосовали 555 депутатов, "против" - 49, воздержались - 26.

Напомним, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявлял, что начало переговоров о членстве Молдовы и Украины в ЕС могут рассмотреть на декабрьском саммите.

Более детально о том, какие требования Украине еще нужно выполнить для членства в ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.

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МолдоваЕвропарламентЕвросоюзВступление в ЕС