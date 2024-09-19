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Европарламент призывает больше "донатить" для стабильных поставок оружия в Украину

Страсбург, Четверг 19 сентября 2024 12:05
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Европарламент призывает больше "донатить" для стабильных поставок оружия в Украину Фото: Европарламент призывает больше "донатить" для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европарламент приветствует общественные инициативы в странах ЕС, помогающие для стабильных поставок оружия в Украину. ЕС призывают поощрять подобные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента.

Европарламент осуждает российскую агрессию против Украины, а также ее атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

В Страсбурге призывают Европейскую комиссию участвовать в стратегической коммуникации в государствах-членах, чтобы объяснить важность обороны Украины для более широкой стабильности в Европе и обеспечить, чтобы жители ЕС были хорошо проинформированы о значении этой помощи как для суверенитета Украины, так и для мира и безопасности. ЕС.

Кроме того, в резолюции призывают жителей стран ЕС больше "донатить" на помощь Украине, чтобы обеспечить стабильность поставок вооружения.

"Европарламент приветствует и одобряет общественные усилия и общественные инициативы краудфандинга (общего финансирования, - ред.) в некоторых государствах-членах для обеспечения стабильніх поставок оружия в Украину; поощряет подобные инициативы в ЕС для содействия солидарности и привлечения общественности к этой важной" , – говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент призывает страны ЕС немедленно отменить ограничения на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против законных военных целей на территории России.

В резолюции отмечают, что ограничения препятствуют Украине в полной мере осуществлять свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом.

Голосование за резолюцию пройдет на пленарной сессии парламента в четверг, 19 сентября. Депутаты в документе также выражают "глубокое сожаление" о сокращении объемов военной помощи со стороны государств-членов.

Помощь от ЕС

Напомним, что Европейский союз ввел более 10 пакетов экономических санкций против России и Беларуси с начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, отдельные страны-члены оказывают украинской армии военную помощь, а ЕС финансирует часть оказанной помощи. В ЕС также создали фонды для поддержки Украины.

Также в прошлом году в ЕС создали инициативу по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами. Планировалось, что к марту 2024 года страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов. Однако поставки боеприпасов задерживаются. В конце августа было известно, что ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона.

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