Європарламент виступив за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС

Європейський парламент вважає, що Брюссель повинен провести глибокий перегляд відносин з Туреччиною. А також офіційно призупинити переговори про членство.

У резолюції йдеться, що відносини з Туреччиною погіршилися до такої міри, що ЄС необхідно провести їх глибоку переоцінку.

"В останні роки уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня", - йдеться в документі.

Особливо Європарламент не влаштовує ситуація з верховенством закону в Туреччині і повагою основних прав. У резолюції депутати наполягають на тому, що якщо Туреччина не відмовиться від нинішнього курсу, то Єврокомісія повинна рекомендувати офіційно призупинити переговори про вступ.