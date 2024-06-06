Европарламент определил дату выборов президента Еврокомиссии, - Politico

В Европейском парламенте не исключают, что выборы следующего президента Европейской Комиссии могут состояться 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что такую дату голосования предложил генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кьоккетти во время обеда на встрече национальных послов стран-членов ЕС.

Издание отмечает, что парламент, вероятно, находится под давлением национальных правительств, которые требуют ускорить процесс и стабилизировать ЕС в период геополитической неопределенности и в контексте приближения выборов президента США.

По данным источников Politico, окончательно решение еще не принято. Однако если голосование состоится в июле, то выбранной датой будет четверг 18 июля - через два дня после того, как парламент изберет своего президента. Кьоккетти подтвердил, что голосование, вероятно, состоится в июле.

В течение последних недель шли споры о том, будет ли парламент пытаться провести выборы на первом заседании в июле, или подождет до следующего официального заседания в сентябре.

Лидером в борьбе является действующий президент Еврокомиссии, немецкий правоцентрист Урсула фон дер Ляйен, которая ведет кампанию за еще один пятилетний срок пребывания на посту.

Чтобы получить эту должность, фон дер Ляйен или другой кандидат, сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а после заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.

Парламент может проголосовать только после того, как большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Европейского Совета 27 и 28 июня, где пакет высших должностей, вероятно, будет распределен между доминирующими политическими силами ЕС.

Если голосование будет внесено в повестку дня Европарламента в июле, лидеры политических групп институции официально завершат его на заседании 11 июля.

Представитель Европарламента сообщил Politico, что никакого решения относительно даты выборов еще не принято.