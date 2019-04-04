Європарламент затвердив Газову директиву ЄС

Європейський парламент затвердив проект поправок до Газової директиви Європейського союзу, яка дозволить Брюсселю розширити можливості по контролю морських газопроводів, зокрема, російського "Північного потоку-2". Про це йдеться на сайті ЄП.

Євродепутати переважною більшістю проголосували в четвер на користь документа на пленарній сесії ЄП.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС) на газопроводи з третіх країн, але тільки на ті секції, які розташовані на території та в територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це буде означати, що за застосування правил ЄС до цього газопроводу буде відповідати - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.

Нагадаємо, в березні профільний комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив оновлений варіант європейської Газової директиви з узгодженими раніше країнами ЄС поправками.

Комітет постійних представників держав ЄС в лютому затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу.

До цього повідомлялося, що Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по газовій директиві.