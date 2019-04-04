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Європарламент затвердив Газову директиву ЄС


Євродепутати переважною більшістю проголосували за документ

Європейський парламент затвердив проект поправок до Газової директиви Європейського союзу, яка дозволить Брюсселю розширити можливості по контролю морських газопроводів, зокрема, російського "Північного потоку-2". Про це йдеться на сайті ЄП.

Євродепутати переважною більшістю проголосували в четвер на користь документа на пленарній сесії ЄП.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС) на газопроводи з третіх країн, але тільки на ті секції, які розташовані на території та в територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це буде означати, що за застосування правил ЄС до цього газопроводу буде відповідати - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.

Нагадаємо, в березні профільний комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив оновлений варіант європейської Газової директиви з узгодженими раніше країнами ЄС поправками.

Комітет постійних представників держав ЄС в лютому затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. 

До цього повідомлялося, що Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по газовій директиві.

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