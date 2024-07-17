Европарламент принял резолюцию по Украине: обещает поддержку и критикует Орбана за поездку в РФ

В резолюции Европарламент подтвердил неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к расширению санкций против России, а также Беларуси. В том же числе призвал решить вопрос обхода санкционных ограничений компаниями.

Замороженные активы России

Также подтверждено убеждение о том, что Россия должна финансово компенсировать последствия полномасштабного вторжения. Депутаты Европарламента приветствовали недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных активов страны-террориста в поддержку Украины. В частности призывают к "надежному правовому режиму для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС".

Вступление в НАТО

"Парламент также приветствует результаты недавнего саммита НАТО и подтверждает свою позицию, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО", - пишет Европарламент.

В частности депутаты призвали к усилению военной поддержки Украины и долгосрочной финансовой помощи для восстановления страны.

Осуждение визита Орбана в Россию

Европарламент осудил недавний визит Орбана в Россию, который не представляет ЕС и «является вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики». Отмечается, что Венгрия должна понести за это ответственность.

"Мирный план" Орбана

5 июля Орбан, после визита в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским, прибыл в Россию. Там он переговорил с диктатором Владимиром Путиным. Позже он также посетил Китай и переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином.

Визиты Орбана вызвали резкую критику со стороны руководства ЕС, поскольку они не были согласованы с Брюсселем, и премьер не имел полномочий действовать от имени всего блока.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.