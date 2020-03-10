ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европарламент сократил мартовскую сессию из-за коронавируса

Новости » В мире     10.03.2020 - 10:41
Европарламент сократил мартовскую сессию из-за коронавируса
Фото: Европарламент (European Union)

Сассоли объявил, что заседание в Европарламенте будет открыто, но депутаты могут уйти сразу после этого

Из-за распространения нового коронавируса в Европейском парламенте сократили пленарную сессию в Брюсселе на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Brussels Time.

Как отмечается, главы политических групп в Европейском парламенте решили сократить сессию в Брюсселе, которая должна пройти на этой неделе из-за коронавируса.

Пленарные сессии обычно проходят с вечера понедельника по четверг, но в понедельник президент ЕП Давид Сассоли официально объявил, что заседание будет открыто, но депутаты Европарламента могут уйти сразу после этого и не вернутся до вторника 9:00 утра.

Во вторник в Европарламенте обсудят ситуацию с коронавирусом, переговоры относительно многолетнего бюджета европейского и волнения на греческо-турецкой границе, но голосование не состоится.

Сессия будет прекращена после последних дебатов, и депутаты не будут встречаться в среду и четверг.

Напомним, "украинская неделя" в Европейском парламенте не состоится из-за коронавируса. В представительстве отметили, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.

Президент Китая посетил эпицентр вспышки коронавируса В Японии спекуляции с масками будут караться тюремным заключением
Новости Украины ЕвропарламентКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь