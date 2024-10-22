Европарламент сегодня голосует за предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро

Кредит для Украины

Визит главы Еврокомиссии в Киев в конце сентября ознаменовался важным решением: ЕС предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро, который будет погашен за счет российских активов. Этот шаг демонстрирует солидарность Евросоюза с Украиной и является новым ударом по российской экономике.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства планируется направить на энергетический сектор, а также на оборону.

9 октября стало известно, что Совет ЕС согласовал инициативу Еврокомиссии о кредите для Украины.

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