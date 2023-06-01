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Европарламент одобрил увеличение производства боеприпасов и ракет для Украины

Фото: глава Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. Документ призван решить проблему нехватки оборонной продукции в ЕС и ускорить поставки боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) имеет целью ускорить поставки оборонной продукции в Украину и помочь государствам-членам пополнить свои арсеналы.

Еврокомиссия будет определять, картировать и постоянно контролировать наличие оборонных товаров, их компонентов и соответствующего сырья. Предложение устанавливает механизмы, принципы и временные правила для обеспечения своевременного и длительного наличия этой оборонной продукции для ее покупателей на территории ЕС.

При этом отмечается, что эффективность постановления будет оценена к середине 2024 года с учетом развития ситуации в сфере безопасности. На основании полученных результатов может быть рассмотрен вопрос о продлении этих мер и выделении дополнительного бюджета.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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