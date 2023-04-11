Биткойн преодолел уровень в 30 тысяч долларов первые с июня прошлого года

Биткойн впервые за 10 месяцев преодолел ключевой уровень в 30 тысяч долларов, поскольку инвесторы повысили ставки на то, что Федеральная резервная система США скоро прекратит свою агрессивную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во вторник, 11 апреля, основная криптовалюта подорожала на 2% до 30 262 долларов. С начала месяца она выросла примерно на 6% после роста на 23% в марте.

Рост биткойна последовал за опубликованным в пятницу отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США , который показал, что работодатели сохранили высокие темпы найма в марте, что указывает на все еще устойчивую экономику.

Тем не менее, потрясения в банковском секторе, вызванные крахом Silicon Valley Bank в прошлом месяце, повысили ожидания участников рынка относительно того, что ФРС вряд ли поднимет процентные ставки намного выше на более длительный срок, поскольку она надеется ослабить нагрузку на сектор.

"Причиной повсеместного ралли криптовалют является оптимизм трейдеров в отношении денежно-кредитной политики центральных банков", - сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.

По ее словам, ставки на более раннее решение ФРС о завершении цикла повышения ставок значительно укрепились после проблем в банках в начале марта.