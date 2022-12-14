Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро макрофина

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Отмечается, что депутаты согласовали измененный регламент, который позволил предоставить Украине пакет финансовой поддержки несмотря на то, что Венгрия накладывала на предложение вето.

Займ, который предоставляется на льготных условиях, однако при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, в том же числе работу больниц, школ и обеспечение жильем.

"Он (займ, - ред.) также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - добавляет пресс-служба.