Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса на этой неделе

Большинство депутатов Европарламента согласились рассмотреть проект резолюции по Венгрии уже в четверг, 18 января.

В документе содержится призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса, а также провести расследование законности решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года.

"Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук", - сказал в комментарии изданию евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд, который является одним из ведущих участников переговоров по резолюции.

Большинство депутатов Европарламента считают, что размораживание средств произошло не на основании объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права.

Вместо этого Еврокомиссия предприняла такое решение, чтобы пойти на уступки Венгрии перед саммитом Евросовета, где рассматривали вступительные переговоры с Украиной.

По информации издания, в финальный проект резолюции также могут включить вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в случае, если ведомство продолжит размораживать средства для Венгрии.

Что предшествовало

Напомним, 9 января депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо заверял, что он не поддержит любое ограничение прав Венгрии.