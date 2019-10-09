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Європарламент проведе дебати щодо ситуації в Україні

Новини » Політика    09.10.2019 - 09:08
Європарламент проведе дебати щодо ситуації в Україні
Фото: Європарламент (European Union)

Обговорення почнуться сьогодні у другій половині дня

У Європарламенті сьогодні відбудеться засідання, на якому проведуть дебати з приводу ситуації в Україні. Про це йдеться в розкладі, опублікованому на сайті Європарламенту.

Обговорення почнуться сьогодні у другій половині дня.

Додамо, що сьогоднішнє засідання триватиме з 15:00-22:00 за місцевим часом (14:00-21:00 за Києвом), українське питання розглянуть наприкінці.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.

Пізніше повідомлялося, що спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі.

Додамо, що у зв'язку з підписанням "формули Штайнмайера" в Україні проходять масові акції протесту. Зокрема, в суботу був протест на Майдані, на який прийшли понад 10 тис. людей.

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