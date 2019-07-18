Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів

Європейського парламент ухвалив резолюцію щодо Росії, особливо щодо ситуації з екологічними активістами та українськими політичними в'язнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місії України при ЄС.

Резолюцією, яку підтримали 458 євродепутатів, підтверджується невизнання анексії Криму і міститься заклик до Росії негайного звільнити всіх українськи політичних в'язнів та 24 моряків.

Крім того, рішуче засуджується акт агресії, вчинений Російською Федерацією проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки

У резолюції міститься заклик до РФ оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі і полегшити контакти з ними. Також засуджується триваюче порушення Росією міжнародного права.

У резолюції міститься вимога до РФ забезпечити міжнародний правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

У резолюції наголошується, що санкції ЄС не повинні бути скасовані допоки Росія не виконає своїх міжнародних зобов'язань, у т.ч. мінські домовленості. Так Європарламент вважає, що ЄС має бути готовим запровадити нові санкції проти РФ якщо порушення Росією міжнародного права продовжуватиметься.

Нагадаємо, новий склад Європейського парламенту було обрано у травні. У липні головою Європейського парламенту обрали італійця Давида-Марію Сассолі.

Як повідомляло РБК-Україна, Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною. Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить парламентський комітет асоціації Україна-ЄС.