Європарламент прийняв законопроект про боротьбу з пластиковими відходами

Європарламент у середу, 27 березня, схвалив законопроект, спрямований на скорочення сміття з пластику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Закон набере чинності після схвалення Європейською радою. Так як представники Європарламенту і країн Європейського Союзу в грудні 2018 року узгодили всі деталі законопроекту, очікується, що при його розгляді в Європейській раді не виникне заперечень.

Так, з 2021 року в ЄС буде заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть вироблятися з інших матеріалів. З 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками.

Використання виробів із пластику, у яких поки немає екологічної альтернативи, наприклад, пластикових склянок і упаковок для продуктів харчування, має бути обмежена. Відповідно до законопроекту, країни ЄС повинні самостійно вжити заходів.

Крім того, ряд одноразових продуктів, які містять деяку кількість пластику, зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки - в обов'язковому порядку на упаковці будуть супроводжуватися вказівками про негативному впливі на навколишнє середовище.

Законопроект також збільшує квоти розділення сміття. До 2025 року не менше 77% пластикових пляшок повинні утилизовываться разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90%. Крім того, пластикові пляшки з 2025 року повинні як мінімум на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року - на 30%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія представила план по зменшенню використання пластику в ЄС для боротьби з забрудненням морів і океанів.

Крім того, Європейський парламент закликав країни ЄС припинити продаж віз і паспортів. На сьогоднішній день як податкові гавані діють Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.