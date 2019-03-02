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В Берліні відбувся марш проти реформи авторського права

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 19:16
В Берліні відбувся марш проти реформи авторського права
Фото: марш в Берліні (DPA)

Участь в марші взяли близько 3 тис. осіб

У суботу, 2 березня, декілька тисяч осіб, обурених новою реформою Європейського союзу щодо авторського права, пройшли маршем вулицями Берліну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як повідомляється, учасники маршу висловили сумніви щодо 13-ї статті реформи, яка зобов'язує всі інтернет-платформи (YouTube, Facebook та інші) стежити, щоб користувачі під час завантаження контенту не порушували авторські права.

Проте, критики реформи мають побоювання, що подібна стаття може змусити платформи ввести автоматичні фільтри завантажень, які надмірно блокуватимуть контент.

За словами Єврокомісії, закон має бути змінений, щоб оновити його до вимог цифрової ери та дозволити захистити права творчих митців в Інтернеті.

Зазначається, що участь в марші взяли майже 3 тис. осіб, тоді як правоохоронці зареєстрували всього 300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Ради Євросоюзу, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад, Google або Facebook.

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