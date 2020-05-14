Європарламент схвалив спрощення візового режиму з Білоруссю

Європейський парламент схвалив дві угоди з Білоруссю - про спрощення візового режиму, а також про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що за спрощення візового режиму проголосували 634 депутата, проти - 48 представників Європарламенту, ще четверо - утрималися. Угода про реадмісію підтримали 560 євродепутатів, 117 були проти, 13 - утрималися.

Згідно угоди про спрощення візового режиму, вартість віз зменшиться, як для білорусів, так і для громадян ЄС до 35 євро. При цьому всі візові заявки повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів, проте в разі додаткової перевірки можливе збільшення терміну до 30 днів. Також можна буде скоротити терміни розгляду заяви до двох робочих днів - у цьому випадку збір збільшиться до 70 євро.

Крім цього угоди передбачає відвідування громадянами ЄС Білорусі без віз терміном до 30 днів за умови в'їзду через аеропорт Мінськ.

Угода про реадмісію дозволить ЄС відправляти білорусів, які не мають права перебувати на території Євросоюзу, назад в Білорусь. Також Білорусь буде приймати громадян третіх країн чи осіб без громадянства, якщо у них на момент в'їзду в ЄС була віза або дозвіл на проживання в Білорусі.

Далі обидва документи повинні бути схвалені Еврорадою.

Нагадаємо, угода про спрощення видачі віз ЄС і Білорусь підписали 8 січня. Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. У квітні Білорусь ратифікувала угоду.