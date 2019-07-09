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Міністри ЄС схвалили кандидатуру Лагард на пост глави ЄЦБ

Новини » Економіка    09.07.2019 - 14:30
Міністри ЄС схвалили кандидатуру Лагард на пост глави ЄЦБ
Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Лагард затвердять на посаді глави ЄЦБ у жовтні 2019

Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), до якої входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердила кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Про це повідомляється в Twitter ради.

Згідно з повідомленням, ECOFIN схвалив офіційну рекомендацію висунути Крістін Лагард в якості кандидата на пост президента ЄЦБ.

Наступним кроком будуть консультації з керуючою радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.

Міністри ЄС схвалили кандидатуру Лагард на пост глави ЄЦБ

Як повідомляло РБК-Україна, 2 липня Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з висуненням своєї кандидатури на пост голови Європейського центробанку. Обов'язки директора-розпорядника МВФ буде виконувати перший заступник Лагард Девід Ліптон.

Крістін Лагард з 2005 року була міністром зовнішньої торгівлі Франції, з 2007 року - міністром економіки і фінансів. МВФ Лагард очолила в 2011 році, після відставки на тлі сексуального скандалу Домініка Стросс-Кана.

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