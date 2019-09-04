Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави ЄЦБ

Комітет Європейського парламенту з економіки та монетарних справ на засіданні 4 вересня в Брюсселі схвалила призначення Крістін Лагард на посаду глави Європейського центрального банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Європарламенту.

Як повідомляється, за її кандидатуру віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися.

Тепер її кандидатура буде передана пленарного засідання для підтверджує голосування, яке, як очікується, відбудеться під час вересневого пленарного засідання з 16 по 19 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Її заяву про відставку набуде чинності 12 вересня.

Крім того, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), в який входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердив кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.