Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов

Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Дополнительные 15 евродепутатов займут свои места в Европейском парламенте после перевыборов в следующем году. Изменения, все еще требующие официального юридического одобрения Европейского совета и самого парламента, позволят увеличить количество мест с 705 до 720.
Больше всего выиграют от этого решения Франция, Испания и Нидерланды, поскольку каждая из этих стран получит по два дополнительных мандата в Европарламенте.
Места распределяются в соответствии с расчетом, который учитывает изменения численности населения, но несколько превышает наименьшие страны-члены ЕС.
В пятницу, 30 июня, на полях саммита в Брюсселе группа из 10 лидеров Европейского Союза неофициально встретилась для обсуждения путей расширения ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что невозможно представить Евросоюз без Украины, Молдовы и Западных Балкан. Она добавила, что ЕС должен сейчас думать, каков будет европейский блок, когда эти страны станут его частью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.