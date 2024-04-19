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Европарламент на следующей неделе даст оценку "выборам" Путина в России

Пятница 19 апреля 2024 21:11
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Европарламент на следующей неделе даст оценку "выборам" Путина в России Архивное фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутаты Европейского парламента планируют проголосовать за резолюцию по поводу так называемых "президентских выборов" в России, на которых "победителем" стал диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По его словам, этот вопрос депутаты будут рассматривать уже на следующей неделе.

Во время голосования депутаты Европейского парламента выразят свое отношение к недавним "выборам" в России.

Крастиньш заявил, что принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые состоялись 10 апреля. Однако пока не понятно, что может последовать за принятием этой резолюции и к чему она приведет.

"Президентские выборы" в России

В марте на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины проводили так называемые президентские выборы, в которых ожидаемо одержал победу Путин.

В МИД Украины тогда заявляли, что российская имитация так называемых "выборов президента" в оккупации демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение нормами и принципами международного права.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему следует готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.

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