Европарламент на следующей неделе даст оценку "выборам" Путина в России

Депутаты Европейского парламента планируют проголосовать за резолюцию по поводу так называемых "президентских выборов" в России, на которых "победителем" стал диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По его словам, этот вопрос депутаты будут рассматривать уже на следующей неделе.

Во время голосования депутаты Европейского парламента выразят свое отношение к недавним "выборам" в России.

Крастиньш заявил, что принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые состоялись 10 апреля. Однако пока не понятно, что может последовать за принятием этой резолюции и к чему она приведет.