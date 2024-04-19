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Європарламент наступного тижня дасть оцінку "виборам" Путіна в Росії

П'ятниця 19 квітня 2024 21:11
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Європарламент наступного тижня дасть оцінку "виборам" Путіна в Росії Архівне фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутати Європейського парламенту планують проголосувати за резолюцію з приводу так званих "президентських виборів" у Росії, на яких "переможцем" став диктатор Володимир Путін.

Про це заявив прессекретар Європарламенту в Латвії Яніс Крастіньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За його словами, це питання депутати розглядатимуть уже наступного тижня.

Під час голосування депутати Європейського парламенту висловлять своє ставлення до нещодавніх "виборів" у Росії.

Крастіньш заявив, що ухваленням резолюції депутати Європарламенту завершать дебати, які відбулися 10 квітня. Однак поки не зрозуміло, що може послідувати за ухваленням цієї резолюції і до чого вона призведе.

"Президентські вибори" в Росії

У березні на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України проводили так звані "президентські вибори", у яких очікувано здобув "перемогу" Путін.

У МЗС України тоді заявляли, що російська імітація так званих "виборів президента" в окупації демонструє подальше зухвале нехтування нормами та принципами міжнародного права.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, та про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

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