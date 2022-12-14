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Европарламент наградил украинцев премией Сахарова. Зеленский выступил с речью

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Среда 14 декабря 2022 14:16
Европарламент наградил украинцев премией Сахарова. Зеленский выступил с речью Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европарламент наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своей речи лидер страны напомнил о преступлениях России в Мариуполе и призвал почтить память всех погибших.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на трансляцию вручения премии Сахарова.

"Премию получает храбрый Украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - заявили во время трансляции.

Отметим, что премия Сахарова, ежегодная награда Европарламента, вручается за:

  • защиту прав человека и его основных свобод;
  • развитие демократии и отстаивание верховенства права;
  • уважение к международному законодательству;
  • защиту прав меньшинств.

"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесло тирания на этот раз", - заявил президент во время речи.

Зеленский призвал мир действовать не дожидаясь войны и привлекать к ответственности всех, кто ее развязал. По словам президента, самая эффективная защита свободы и прав человека состоит в недопущении повторения агрессии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский народ также недавно был отмечен за его смелость в борьбе с агрессией РФ наградой Oxi Courage Award.

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