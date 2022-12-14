Европарламент наградил украинцев премией Сахарова. Зеленский выступил с речью
Европарламент наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своей речи лидер страны напомнил о преступлениях России в Мариуполе и призвал почтить память всех погибших.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на трансляцию вручения премии Сахарова.
"Премию получает храбрый Украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - заявили во время трансляции.
Отметим, что премия Сахарова, ежегодная награда Европарламента, вручается за:
- защиту прав человека и его основных свобод;
- развитие демократии и отстаивание верховенства права;
- уважение к международному законодательству;
- защиту прав меньшинств.
"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесло тирания на этот раз", - заявил президент во время речи.
Зеленский призвал мир действовать не дожидаясь войны и привлекать к ответственности всех, кто ее развязал. По словам президента, самая эффективная защита свободы и прав человека состоит в недопущении повторения агрессии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский народ также недавно был отмечен за его смелость в борьбе с агрессией РФ наградой Oxi Courage Award.
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